台東發生6.4級地震　花蓮有路面現裂縫

【有線新聞】台灣台東周六晚發生黎克特制6.4級地震，凌晨前再有十多次3至4級餘震，亦有試過達到5級。本港天文台接獲超過10名市民報稱感受到地震。

高雄岡山有釣蝦場，池塘中的水不停左搖右擺。歌手田馥甄晚上在高雄巨蛋開演唱會，受地震影響，一度暫停約15分鐘，確認安全後才恢復。高雄等地還有不少人拍下了室內情況，看到吊燈等劇烈搖晃，又有物件掉下。

台東鹿野一處橋樑，出現錯位龜裂等損毀情況。另外有網媒拍下了花蓮的玉里鎮，在地震後有路面出現裂縫，但電單車等仍可在旁邊行駛。

地震於晚上9時41分發生，震央位於台東縣關山鎮，震源深度約7公里。台灣氣象部門把震央的地震烈度列為6強，即會感受到劇烈震動，以致無法站穩；遠至台北、新竹等地，烈度亦有2級，即大多數人可感受到，甚至會在睡眠中醒來。