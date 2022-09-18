林健鋒稱入境3+4損港國際形象阻營商　促改0+7兼撤「登機需核酸」規定

【有線新聞】行政會議成員林健鋒說，現行「3+4」入境檢疫措施不單影響香港國際形象，亦阻礙商界做生意，建議政府盡快改行「0+7」，以及取消上機前要做核酸檢測的規定。

行政會議成員林健鋒認為，現行「3+4」入境檢疫措施，令香港失去舉辦國際盛事的機會，要盡快改為「0+7」，如果年尾或出年年初才改已經太遲。

林健鋒又認為，上機前要做核酸檢測會阻礙商界做生意，建議盡快取消，行政會議成員林健鋒：「不是每個地方也好像香港方便相隔一條街道便做到核酸測試，以英國為例，郊區地方沒有（檢測站），所以旅客來港，現在情況等於『3+3+4』，因他要提早三天到倫敦做測試，之後才可上機。」

商界活動受阻，林健鋒說過去兩年至少有10多萬人移民，大部分是金融、會計等專業人士，林健鋒：「英國有很多人去是因為子女教育，但壞處是通脹很厲害，而且很多時一些事件（報道）不平衡誤導、引導市民，政府想你聽甚麼，它（傳媒）便播放甚麼，不是自由社會應有。」

林健鋒認為，政府應該效法新加坡推出措施搶人才，包括提供房屋、教育津貼和減免稅項等，相信部分移民港人會回流。