職安例加重罰則料今年通過　郭偉強促定期檢討　團體盼長遠助工傷工友復工

【有線新聞】立法會正審議修訂職安健法例，提高工業意外違規，最高罰款至1,000萬元，有議員估計今年內能夠通過，但認為罰則仍不足夠，希望能定期檢討。

現行職安健條例涉事僱主最高罰款50萬元及監禁一年，政府建議提高至1,000萬元及監禁兩年，立法會相關法案委員會成員郭偉強相信今年內能通過，但認為應定期檢討，「最初他拿出5,000萬元（罰款方案），其實我們很高興，但後來縮減至1,000萬元我們很抗拒。為何二十多年才檢討，這次檢討完，下次是何時？你要給社會一個信息，我是密切留意，不是哈雷彗星，很多年才看一次然後說我很緊張。」

除了修例，政府亦推出先導計劃，為工傷6星期後未能復工的建造業工人，提供私營醫療服務。有關注工人權益的團體希望，計劃長遠能協助受傷工友返回工作崗位，工業傷亡權益會總幹事蕭倩文：「復工不是法例規定，變相有些工友無法做之前的行業，可能要轉崗位或轉行也好，我們是無支援的。我們建議長遠可參考外國將復工強制性做，公司應該提供一些崗位給工友適合他們做的輕工。」

至於月初安達臣道塌天秤意外，41歲死者許文明的患癌遺孀，蕭倩文說她情況穩定，代她感謝各界關心及援助，但不希望藥石亂投，會與醫生計劃治療方案。