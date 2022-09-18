陳茂波料財赤過千億歷來第二高　財政儲備或降至八千億

【有線新聞】財政司司長陳茂波說經濟低迷，今個年度財政狀況會較預期差，預計赤字由500多億增至過千億元，財政儲備可能降至8,000億元，政府會研究支援措施的後續安排，確保財政穩健。

年初預計今個財政年度赤字500多億元，經歷第五波疫情，數字更差。陳茂波最新估算會錄得過千億元赤字，將會是歷來第二高，僅次於前年2,325億元赤字，意味政府財政儲備可能再降至8,000億元的邊緣；如果不計今年將會發行的350億元綠色債券，赤字情況將會更加嚴重。

陳茂波在網誌解釋，疫情打擊經濟，出口、私人消費及固定投資都比預期差，估計利得稅及薪俸稅稅收都會低過年初時的估算，加上股票和樓市疲弱，印花稅收入可能較預期少三分一，原本預計全年地價收入1,200億元，但單看今年首5個月只有172億元，相距甚遠，經濟疲弱，商業用地需求亦較弱，影響土地收入。

陳茂波說如何善用公帑穩住社會大局是短中期首要任務之一，在推出支援措施時也要兼顧公共財政的穩健，維護可持續性才能保障經濟安全。

陳茂波又說，7月零售銷售貨值按年回升，預期即將公布的6至8月失業率都可持續改善，政府會全盤檢視支援措施，研究合適的後續安排，適時公布。