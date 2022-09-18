警搗三毒倉拘兩男　破紀錄檢逾900公斤大麻花　連同一公斤冰毒市值近兩億

【有線新聞】警方搗破三個毒品倉庫，檢獲超過900公斤大麻花，是有紀錄以來最多，另外檢獲一公斤懷疑冰毒，合共市值達1億9,400萬，兩名男子被控販毒，星期一提堂。

檢獲的毒品分成過千袋，部分包裝成茶葉，亦有電子磅等工具，這批超過900公斤的大麻花以及約一公斤冰毒，市值1億9,400萬。毒品調查科探員根據情報，星期五分別在屯門及新蒲崗三個工廈單位搜到，相信倉庫由7月起運作，拘捕的兩名男子負責管理倉庫及運送毒品，他們被暫控販毒罪、星期一提堂，警方相信集團由黑社會操控。

毒品調查科警司劉啟鵬：「檢獲的大麻花數量是本港有記錄以來最高，由北美洲以建築材料包裝方式收藏毒品，偷運入來香港後他們有仔細分工，利用物流業界將毒品儲存在工業大廈單位內，單位內外裝有監控鏡頭。」

今年1至7月，有264名21歲以下青少年涉及毒品罪行被捕，警方說一半與大麻有關，毒品調查科高級督察譚瑋諾：「青少年吸食大麻人數有上升趨勢，可能因為部分青少年對大麻存有誤解，其中一個原因他們可能見到一些海外國家將所謂消遣用的大麻合法化，所以認為大麻帶來傷害不大，對身體沒有大影響。」

警方說近年有毒販會在大麻合法化的國家找貨源，疫情期間亦多了以貨運形式運毒。