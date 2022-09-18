許樹昌稱倘疫情趨緩　檢疫可改0+7、取消登機前核酸　林健鋒促盡早推行

【有線新聞】政府專家顧問許樹昌建議觀察疫情多一、兩星期，如果輕症多、重症少、死亡率低，可以放寬入境檢疫至「0+7」，他又建議取消上機前要做核酸檢測的規定。

繼政府官員說積極考慮「3+4」變「0+7」，政府專家顧問都支持，說輸入個案佔每日宗數1.2%，風險不高，中大呼吸系統科講座教授許樹昌：「隨着每日確診數字下跌，入院人數減少、死亡人數低，醫療系統能承受，我相信政府應該會考慮。入口個案首三天都找到四成多，七天內差不多找到98%，所以只要入境後跟從現時核酸檢測，始終能找出來。」

行會成員、立法會議員林健鋒說入境仍要隔離，已經令香港失去舉辦國際盛事的機會，例如世界龍舟錦標賽，林健鋒：「有人說今年年末或明年初放寬太遲了，我不想逼她（政府），但商界、市民的聲音一定要說出來，如果今日不可以去到零，『0+7』好不好？最好『0+3』，這一定要短期推行。」

旅客登機前要有核酸檢測結果，林健鋒和許樹昌都支持取消，林健鋒說外國做檢測不如香港般方便，會減低商界來港意欲；許樹昌就說，抵港後有「檢測待行」、多輪檢測以及旅客至少已接種兩劑疫苗，風險不大。