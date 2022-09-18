烏克蘭續挖掘伊久姆亂葬崗調查附近車站酷刑室

【有線新聞】烏克蘭繼續挖掘和調查伊久姆亂葬崗的屍體，又指在附近火車站發現酷刑室。

烏克蘭當局繼續挖掘在伊久姆發現、估計埋葬逾400具屍體的亂葬崗。至少一具屍體雙手反綁、被繩纏頸，有遭虐待痕跡，部分死於槍擊、炮轟或者導彈襲擊，調查人員正核實身份。死者包括烏軍士兵、平民和兒童。從牙齒判斷，相信當中亦有長者。 有居民前往亂葬崗，尋找在4月空襲中喪生的親人遺體，又指之前俄軍警告部署地雷，他不敢前來。

總統澤連斯基指，亂葬崗附近的火車站發現酷刑室，內有刑具，在哈爾科夫共發現10個酷刑室，強調必會追究到底。

輪任歐盟主席國的捷克，呼籲成立國際法庭處理。

烏克蘭部隊日前在東北部反攻，重奪包括伊久姆等大片領土。西方情報和分析指，俄軍正在伊久姆以東，靠近盧甘斯克的河流築起新防線，而烏軍向東推進突破了防線，並部署火炮。

烏軍繼續在東部收復更多土地，有士兵發放片段，稱重奪頓涅茨克北部多條村莊，在高樓掛上烏克蘭國旗。