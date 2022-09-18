19年商台記者採訪期間　背囊遭警海綿彈射穿　投訴三年列無法證實　商台：與事實不符

【有線新聞】2019年反修例事件，有商台記者被警員從後發射海綿彈射穿背嚢，投訴警員濫用職權，警方列為無法證實。涉事記者感到遺憾，指調查結果明顯與事實不符，商台說會要求警方覆核調查結果及交代，警方說投訴警察課已完成調查，不會評論個別案件。

2019年11月一個凌晨，警方在旺角向一名商台記者發射海綿彈，商台、記協及新聞行政人員協會曾譴責警方做法，記者事後投訴警員濫用職權。

經過近3年的調查，投訴警察課將投訴列為無法證實，指當時為保障記者安全，多次要求涉事記者離開但未獲理會，又指他觸碰一名警員的手之後逃走，警員隨即追捕和發射海綿彈並非不合理。

至於兩項指控，包括投訴警員推開他人手機和拉低他人的面罩，警方說影片拍攝不到情況，亦列為無法證實。

涉事記者說，調查結果與事實不符，對結果感到遺憾。商台前記者鄭先生：「整個經過都有清晰的影片紀錄，包括整個事發過程作為完整影片，當時正在行使正常採訪的職責。翻看影片可以清晰看到，過程中警員是主動撥開我的手，並非我用手觸撞警員，明顯是與事實不符。如果屬於追捕的話，為甚麼警員發射海綿彈後就離去？」

商台回應指警方的結論與他們了解的事實不符，時任警務處處長鄧炳強亦曾說，已就事件兩次訓斥涉事警員，並承諾會紀律覆檢，證明涉事警員有不對的地方，已作出懲處，會要求警方覆核調查結果及交代。