增7322宗確診、多23死　當局稱正考慮放寬入境檢疫

【有線新聞】本港新增7,322宗確診，7,190宗屬本地個案，衞生防護中心說正積極考慮放寬入境檢疫到0+7，但是否取消登機前核酸檢測陰性證明，要視乎本地隔離設施的承受能力。

新增7,300多宗個案，較周六進一步減少近千宗，有23名患者死亡，年齡介乎58至94歲。衞生防護中心說疫情已趨向穩定，認為現時的確診數字，反映中秋長假期後的情況，暫時未見有反彈。政府日前說會積極考慮放寬入境檢疫措施到0+7，衞生防護中心正在分析數據。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮：「政府的方向一定是盡量提升跟國際接軌，現正就入境檢疫先前的3+4安排，所收集到的數據作一些檢討，以及積極考慮入境人士酒店檢疫有關0+7的方案。這些措施會有很多準備工夫，例如機場承受能力等，都需要一些時間。」

他說實施入境檢疫3+4後，未發現有離開檢疫酒店的黃碼人士違規進入食肆和高風險處所，日後如果放寬至0+7，會有同樣措施安排。至於是否取消來港人士登機前48小時陰性核酸檢測證明的要求，中心說要考慮多個因素。

歐家榮：「沒有這個測試時，我們相信來香港的輸入個案是會上升，我們要視乎在香港給予入境人士的隔離設施，是否能夠承擔得到及做風險評估。」

他說不掌握有多少人曾因未能取得陰性核酸檢測，而未能登機來港，只是說現時輸入個案佔整體旅客少於3%，有四成個案在機場檢測發現，三成半在檢疫首三日找出。