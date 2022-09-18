公民黨舉行集思會　梁家傑稱商討黨去向、未有結論

【有線新聞】公民黨舉行集思會商討前路。

出席的包括副主席賴仁彪，前副主席、大律師吳靄儀，創黨成員、大律師查錫我 ，前執委、律師黃鶴鳴。經歷區議員辭職退黨潮和初選案，公民黨執委由16人減至6人。

公民黨年底舉行換屆選舉，梁家傑表明不會續任主席，說集思會要處理黨的去向，暫時未有結論。

公民黨主席梁家傑：「很簡單，如果一個政黨不可以參選，錢又不可以籌募，人都很凋零的時候，這是一個現實。今天我們都有一個現實感，去處理黨的何去何從。會上沒人說想接任主席，我都不打算有人在會上舉手做主席，這不是開會目的。」

吳靄儀：「我是過氣的人，不過在聆聽大家意見（你傾向公民黨解散還是保留？）所以今天沒有東西說。」