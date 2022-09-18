港超聯　傑志10比0狂數深水埗　追平最大分差紀錄

【有線新聞】香港超級足球聯賽，傑志追平賽事最大分差的紀錄，作客10比0狂數深水埗。

白衫傑志的角球，近柱的潘沛軒跳贏屠俊翹，開賽3分鐘極速領先。這位21歲小將今場驚喜演出，8分鐘左路角球，艾力士跣中皮球，門前的潘沛軒「執雞」，抽入個人第二球，慶祝致敬南韓射手孫興慜。

攻勢擋不住，深水埗拉跌艾力士，傑志12碼。查理史葛操刀，連續兩場有進帳，39分鐘輕輕鬆鬆3比0。

一方爭衛冕、一方是「升班馬」，上半場三球只算「下馬威」，換邊後查理史葛省中人，49分鐘看齊潘沛軒各入兩球。

傑志上月鬥亞冠盃淘汰賽，創香港歷史，回到聯賽氣勢如虹，羅梓駿瞓身射穿「大細龍門」，55分鐘5比0。

深水埗的簡紹威69分鐘兩黃一紅，踢少一人更難捱，明加索夫74分鐘射入傑志第6球。

一班後備兵加入狂風掃落葉，丹恩奴域一分鐘後燙射，於聯賽「開齋」。分享是美德，這位上屆神射手，78分鐘讓給鄭展龍，傑志贏到8比0。

41歲的黑山射手，丹恩奴域寶刀未老，地波貼柱入網，79分鐘個人第二球。

港超聯最大分差紀錄，是傑志2017年贏港會10比0，5年後由米基爾的頭槌追平紀錄，傑志送深水埗10隻「光蛋」。連同銀牌賽，開季兩場轟入15球。