英女王逝世｜民眾續輪候瞻仰　西敏寺外通宵留守為見證國葬

【有線新聞】女王靈柩最後一天停放西敏宮，明天便會舉行國葬，仍有不少人排隊等候瞻仰，當局預計等候時間仍要十多小時，呼籲仍未排隊的人勿加入，以免失望。另外，有民眾則為了親身見證國葬，通宵留守附近一帶。

西敏寺一帶，仍有不少人等候進入西敏宮瞻仰女王靈柩，人龍延續數公里至南華克公園，附近街道有人搭起帳蓬，準備國葬時迎接移靈隊伍，並對女王作最後送別。有人帶備平板電腦打發時間，他早一天已來到，「我想起女王去葉森打吡的情景，她常常會去，她喜歡賽馬，我在那兒見過她許多次。我想起有一次，當頭馬衝線時噴出彩煙類的東西，嚇著女王，令她頗吃驚，她也很接近我，看到她受驚的樣子讓我大笑，那便是多年前在打吡遇上女王的回憶。」年逾80的老人亦一早來到等候，「我昨晚便來到這裡以向女王致敬，以及來觀看喪禮．我以前見過女王兩次，我非常愛她，願她安息。」民眾：「我們今早約8時便來了這裡。（你打算在這裡留到明天嗎？）是的，留到明天，要全部都看。（為何有決心這麼早來？）只是為了確保我們有最佳位置，能夠看盡全部，讓我們向女王致敬。」

公眾瞻仰將持續至周一早上6時半，女王靈柩其後會由皇家海軍護送到西敏寺，於早上11時舉行國葬。

西敏寺的儀式完結後，靈柩會再由靈車移送溫莎，在聖喬治教堂舉行私人儀式，最後在教堂的墓園，與去年4月離世的王夫菲臘親王合葬。