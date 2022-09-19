渣馬取消｜楊德強稱田總曾倡延期、否認不置可否　質疑兩個月足可籌辦賽事

【有線新聞】香港馬拉松今年取消，主辦方田徑總會指準備時間不足，但體育專員楊德強說田總一度考慮改期，又指如果現時批准，準備時間與去年同樣是約兩個月，質疑為何不能舉辦。田總暫時未有回應。

原訂11月舉行的香港馬拉松因準備時間不足取消，體育專員楊德強說如果現時批准，準備時間與去年同樣是約兩個月，質疑為何今年不能舉辦：「田總是在9月7日將修訂建議交給政府，到星期五，田總最初說他們時間緊逼，也會考慮是否延期，就提到想知道如果延期至2月才舉辦，維園會否有場地可提供？同日稍後時間就告知我們已召開會議，決定不會考慮延期。現時與去年兩個月前批出都是相若，為何去年兩個月就可安排，而今年兩個月安排不到？」

楊德強又說，田總計劃將參賽人數由去年18,000人增至33,000人，其後降至25,000人；原本亦建議「滾動式起步」，但當局憂慮跑手起步後脫下口罩、聚集在起步點附近會有一定風險，田總後來建議分組起跑。楊德強強調政府一直積極處理申請，並非外界所說「不置可否」。