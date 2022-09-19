海綿彈射穿記者背囊　鄧炳強稱訓斥不代表警員做錯　記者質疑調查不符事實

【有線新聞】2019年反修例事件，商台記者投訴被警員從後發射海綿彈，警方列為無法證實。保安局局長鄧炳強說尊重結果，解釋曾經訓斥涉事警員，只是提醒可以改善做法，不代表當日發射海綿彈是錯。

三年前商台記者採訪時，警員向他發射海綿彈，射穿了背囊，時任「一哥」之前這樣回應：「訓斥（警員）只是起點。」、「做了紀律覆檢，證明同事有不對的地方，已經有相關懲罰。」

商台記者投訴警員「濫用職權」，投訴警察課調查後認為「無法證實」，說是記者衝上前，觸碰警員的手、再逃走，警員隨即追捕及開槍並非不合理。

被問到與當年說法是否有出入，保安局局長鄧炳強：「當時看到有些改善空間，於是我透過訓斥的方式提醒同事要做好一點。（當日應不應該發射海綿彈？）當時同事的反應是本著保護市民的心，有沒有改善空間？絕對有，但事實上就算有改善空間，也不一定代表是錯，我們會尊重調查結果。」

商台及作出投訴的記者，都認為有需要覆核調查結果，商台前記者鄭先生：「（鄧炳強）曾訓斥相關警員，我對結果抱有期望。（投訴警察課說法）有地方跟事實不符，所以都覺得有需要澄清。」他亦質疑監警會未有充分檢視影片等證據，就通過投訴警察課「無法證實」的結論。