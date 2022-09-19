詐騙案主流化佔刑事案四成　市民可經電子平台報案　助系統歸類查騙案源頭

【有線新聞】警方成立「電子報案處理及分析中心」，加快打擊科技罪案及詐騙案，市民在電子平台報案後，中心的系統會找出有關聯的資料，將懷疑相同犯案源頭的案件歸類，交由調查隊跟進。

警方24小時電子報案平台，已經更新「罪行報告」的「科技罪案」一欄，擴展成「科技罪案及騙案」，市民可以填寫交易的銀行資料、社交平台帳號等，可上載附件數目加到30個。

警方去年收到4.3萬宗網上舉報刑事案件，2萬宗與科技罪案及詐騙案有關，大部分有關聯。新成立的電子報案處理及分析中心會分析報案資料是否有關聯，例如戶口、電話號碼、社交平台帳戶名稱等，將同一犯案源頭的案件歸類，目標是同日內交到前線調查隊跟進，即使市民親身到警署報案，都會納入中心的電腦系統分析。

電子報案處理及分析中心總督察黃嶔榮：「我們希望市民填電子報案表時盡可能提供多些資料，特別是疑犯資料，例如對話截圖、銀行帳號交易詳情，資料有助在系統中找出相關連案件。」

警方又說，近年詐騙案成為主流罪案，上半年佔整體刑事案四成，八成是網上騙案，新系統能有效整合調查資源及早偵破案件。

警方說中心會按實際報案情況調派人手，一般分兩更，朝7晚11工作。警方提醒市民有緊急情況需要協助，請打999。