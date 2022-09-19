東鐵明年首季起調整月台停車位　冀令車廂客量平均　馬場、大埔墟明年中加裝閘門

【有線新聞】東鐵綫11個車站，明年首季起會改月台停車位置，希望令車廂乘客分布更均勻，不會只逼在車頭或車尾上車，明年中會率先在馬場站和大埔墟站加裝月台閘門。

月台上這張藍色標記，星期四起會率先在沙田站看到它，代表暫時仍可以在這個位上車。不過，明年第一季會轉位，認著灰色標記才是新停車位，會向南移動一至兩卡，羅湖、落馬洲至旺角東11個車站都會見到，不包括大埔墟站和馬場站。

港鐵總經理丁嘉俊：「太和站是比較小的車站，主要是靠一組電梯由大堂去月台，因為去車尾距離遠，大部分乘客都選擇於車頭上車。當新停車位實施，乘客去月台頭尾都差不多，有助分布更平均。」

搭頭等前要拍卡的這部核准器都會移位，方便乘客上車。

部分車站月台地下，已經安裝金屬板對正車門，就是將來月台幕門開門的位置。不用改停車位置的，馬場站和大埔墟站，明年年中會率先裝月台閘門。

丁嘉俊：「大埔墟及馬場的車站比較直，預計所需的調校可能比其他車站少，所以希望盡快在這兩個車站安裝月台閘門。看看在整個安裝工序，有沒有地方可以做得更好、更快。」

東鐵綫全綫何時才安裝好閘門，港鐵無透露，只是承諾會盡快做，預算開支多少亦未有交代。