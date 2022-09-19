增6,260宗確診、多十死　粉嶺神召會幼稚園全校停課

【有線新聞】本港新增6,260宗確診，本地個案6,086宗，多10名患者死亡。其中粉嶺神召會幼稚園懷疑有傳播，須要全校停課。

確診宗數持續回落，較周日再少超過一千宗，有6,260宗個案。

有866間學校有呈報，涉及1,881名師生，包括粉嶺的神召會幼稚園，今個月中已有班別有個案要停課，其他班別亦陸續有個案，上、午校至今累計有23名學生、6名老師中招，分散10個班別。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮：「1C班是共用課室，上午班有4宗個案、下午班有8宗個案，其餘在3B有4宗個案。學校個案多，我們都擔心早前有機會有傳播，這些個案都是分散在上星期四、五出現，陸陸續續有個案，好像停不了。為安全起見，我們都建議這間學校停課。」

多10名患者死亡、介乎55至93歲，其中一名患小腦麻痺的55歲男子沒接種過疫苗，本身沒有自理能力，要家人長期照顧。本月初因精神欠佳、發燒，到急症室求醫，其後快測陽性，病毒量高、肺花，獲處方瑞德西偉，但情況沒改善，延至周日離世。