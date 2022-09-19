採訪期間被指拒出示身分證　記協主席陳朗昇被起訴阻差辦公　周四提堂

【有線新聞】記者協會主席陳朗昇被警方落案起訴阻差辦公，星期四在西九龍裁判法院提堂。

任職網媒Channel C的陳朗昇，中午接獲電話通知會被起訴，下午約3時半到旺角警署領取檢控通知書。案發在本月7日，陳朗昇到旺角麥花臣場館採訪元朗朗屏邨業主大會，被警方截查，警員之後指他不合作拒絕出示身份證，將他拘捕。陳朗昇原定本月29日到英國牛津大學路透研究所，參加為期半年的學人計劃，他說未知最終能否成行。

陳朗昇：「我應該要上法庭，在裁判官席前申請保釋，這些事情交由裁判官決定，有否影響呢？當然有影響，如果他不讓我走。如果真的因為這樣理由令我去不到英國，或者控告一名記者，我覺得是可笑，我仍是那個說法，你在北京街頭被國安或公安阻礙採訪後，都不會用這樣的原因去拘捕你，究竟香港記者現在面對甚麼環境，我想今次事件大家見到。」