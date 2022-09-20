渣馬擬2月復辦　參賽名額25000　楊德強稱政府田總近日收大量意見推動決定

【有線新聞】田徑總會宣布，積極計劃明年2月復辦香港馬拉松，體育專員楊德強說，暫時預計可有25,000萬人參賽，又說政府和田總近日聽了很多意見，所以很快決定復辦日期。

田徑總會上周五說，因為準備時間不足，取消今年11月舉辦的香港馬拉松，事隔4天峰迴路轉，田總宣布得到政府全力支持，積極計劃明年2月12日復辦，又說會嚴格遵守防疫指引及措施，繼續就疫情最新發展作出相應準備，詳情盡快公布。

為何隔了數天有這麼大變化？體育專員楊德強說，田總本來都在考慮明年的檔期，楊德強：「不過星期五可能因時間緊迫，他們宣布取消11月檔期後，沒進一步講解下一次賽期安排。我們這幾天都聽到很多市民，特別是想報名跑馬拉松的跑手意見，田徑總會亦收到很多這方面意見，大家考慮過後很快作出決定。」

楊德強說，暫時預計參賽人數維持在較早前談好的25,000人，至於參賽者是否要更分散地起步或者賽前是否轉為「黃碼」，他說細節仍在商討：「之前有與田徑總會以及政府有關部門商討過，例如在跑手檢測後如何可以令到他們、勸諭他們不要參加除口罩的活動，是有討論過這方面，但沒有具體措施要求田總採取。」

楊德強又說，雖然有些國際賽事短期內無法在香港舉行有些可惜，不過相信疫情過去後，香港仍有吸引力可以舉辦大型活動。