李家超稱正積極研究調整入境檢疫　將盡快決定　確保不走回頭路

【有線新聞】行政長官李家超說疫情回落，正積極研究調整入境檢疫政策，會盡快決定，方向是讓香港聯通世界，但要確保順利有序，不會走「回頭路」。

商界、政界、專家近日紛紛表態，要求放寬入境檢疫「3+4」至「0+7」。特首李家超說確診數字近日回落，對於疫情走勢感到正面，但未有提到是否「0+7」：：「有甚麼空間，我們作出甚麼調整，我們每個部門都積極研究中，我們會盡快作出決定。」

他說聽到社會聲音建議更改抵港檢疫安排，以及取消登機前的核酸測試，政府會積極考慮不同意見，李家超：「目標是我們能管控疫情走勢的情況下，我們給予最大空間，讓我們香港聯通世界，減少抵達香港之後，因為檢疫要求，減少旅客的不方便，這方面我們是有序向著同一方向推進，我們希望保持一致方向，不走回頭路。」

被問到近日多個大型賽事和人才流失，香港的聲譽似乎不及新加坡，李家超認為香港制度、勞動力都優越，具有競爭力，相信可以克服困難再發展。