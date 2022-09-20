南丫海難｜死者家屬稱發現新證據　入稟求開死因庭　高院下月底頒判詞

【有線新聞】十年前南丫海難造成39人死亡，三名死者家屬入稟要求下令召開死因研訊，高等法院下月底頒判詞。

代表家屬入稟的，包括事發時在南丫四號的趙先生，南丫海難倖存者趙炳全：「心情真的很難形容，我希望做的事，政府不做，我們來到法庭真的很無奈，要來到最後一步了。」家屬梁小姐：「這事發生太久了，如果拼圖不再完成，只會愈來愈少，我們都想重新生活，如果十年都沒有真相，如何重新生活？」

2012年國慶夜，南丫四號與海泰號相撞後沉沒，39人死亡。死因裁判官前年去信家屬，指獨立調查委員會報告及相關的刑事審訊已披露遇難者死因，裁定他們死於非法被殺，毋須召開研訊。

家屬代表律師在庭上說找到新證據，質疑南丫四號船艙的圍板高度不達標，海泰號船頭用了鋼片加固，懷疑是導致南丫四號迅速下沉原因。負責造船的財利船廠沒有安裝水密門，海事處人員驗船亦沒發現，涉及重大公眾利益，要求法庭頒令召開死因研訊釐清真相和責任，又說雖然只有三名家屬入稟，但如果法庭批准召開研訊，應該讓所有家屬參與。

法官說需時審視多年來的文件，押後至下月31日頒判詞。