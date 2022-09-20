美國白宮官員指拜登協防台灣言論「不言自明」

【有線新聞】美國白宮官員回應總統拜登有關美軍協防台灣的言論，認為是「不言自明」，重申美國對台政策不變。有美軍指揮官說，解放軍有能力封鎖台灣，美軍會做好準備應對。

美國總統拜登出席英女王國葬後返回華盛頓，他日前接受電視台訪問時表示，一旦大陸攻台，美軍會協防台灣，又指並應由台灣自行判斷是否獨立，不過華府不鼓勵台獨。白宮發言人其後表明，美國對台政策不變。

白宮印太事務協調員坎貝爾視像出席一個論壇時回應記者提問，不認為白宮是收回拜登言論，指拜登的意思已清楚表達，華府維持現狀的目標不變。他說：「總統的言論不言自明，我們的政策是一貫的，沒有改變並且會繼續下去，我們的主要目標是維持台灣和平穩定，及確保現狀得以維持。」