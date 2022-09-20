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2022年09月20日
兩岸國際
新聞資訊
美國白宮官員指拜登協防台灣言論「不言自明」
【有線新聞】美國白宮官員回應總統拜登有關美軍協防台灣的言論，認為是「不言自明」，重申美國對台政策不變。有美軍指揮官說，解放軍有能力封鎖台灣，美軍會做好準備應對。
美國總統拜登出席英女王國葬後返回華盛頓，他日前接受電視台訪問時表示，一旦大陸攻台，美軍會協防台灣，又指並應由台灣自行判斷是否獨立，不過華府不鼓勵台獨。白宮發言人其後表明，美國對台政策不變。
白宮印太事務協調員坎貝爾視像出席一個論壇時回應記者提問，不認為白宮是收回拜登言論，指拜登的意思已清楚表達，華府維持現狀的目標不變。他說：「總統的言論不言自明，我們的政策是一貫的，沒有改變並且會繼續下去，我們的主要目標是維持台灣和平穩定，及確保現狀得以維持。」
美國第七艦隊指揮官托馬斯說解放軍海軍規模龐大，有能力封鎖台灣。他強調美軍已做好準備應對北京的行動，又相信一旦解放軍封鎖台灣，國際社會亦會介入。
中方已就拜登言論向美方交涉，指言論嚴重違反一個中國原則及違背不支持台獨的承諾，敦促美方別向台獨分裂勢力發出錯誤信號。
分析認為拜登再發表與華府聲稱立場不一致的對台言論，令外界質疑美國已改變一直奉行的戰略模糊政策，甚至觸及北京的底線，加劇台海緊張局勢。
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