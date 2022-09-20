烏克蘭親俄政府指控烏軍炮轟頓涅茨克　提出盡快舉辦入俄公投

【有線新聞】烏克蘭大反攻接連報捷，部隊已推進至盧甘斯克州，有村莊獲解放。俄羅斯控制的頓涅茨克，提出盡快聯合盧甘斯克舉辦入俄公投。烏克蘭指責俄軍炮擊國內第二大核電廠，形容為核恐怖主義。

烏克蘭東部、俄羅斯控制的頓涅茨克市，一個社區受空襲，樓房受損。當地政府指控烏克蘭部隊，向巴士站、商店等「懲罰性」發炮，導致多名平民喪生。

烏克蘭本月初展開的大反攻進展順利，其中在東部戰線，收復幾乎全部哈爾科夫的失地。當局發放坦克橫越奧斯基爾河片段，向東岸推進，並已開始進入盧甘斯克州，當局揚言會恢復整個州的控制權。

在頓涅茨克和盧甘斯克，親俄的公民議會呼籲盡快進行入俄公投，頓涅茨克地方首長更提議，兩地聯合舉辦公投。

烏克蘭總統澤連斯基形容，敵軍陷入恐慌，部隊會繼續解放俄軍控制的城鎮，又暗示即將於聯合國大會發表演講。

在南部戰線，烏克蘭國防部指責俄軍炮轟尼古拉耶夫州一座核電廠，擊中離核反應堆只有300米建築物，這座是繼俄軍佔領的扎波羅熱核電廠後，烏克蘭第二大核電廠，基輔政府批評為核恐怖主義。

俄軍形勢失利，外電引述美國官員消息透露，俄羅斯僱傭兵組織華格納集團亦損兵折將，尤其是年輕和缺乏經驗的戰鬥人員，正從俄羅斯、白俄羅斯等地向1500名重犯招手，到烏克蘭前線作戰，但很多人一口拒絕。