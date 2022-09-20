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2022年09月20日
兩岸國際
新聞資訊
墨西哥太平洋沿岸7.6級地震 建築物倒塌造成死傷
【有線新聞】墨西哥太平洋沿岸發生7.6級地震，部分地區停電，有建築物倒塌，至少1人死亡。今次是當地是30多年，第三次在同一天發生大規模地震。
網上片段見到地震一刻，車輛劇烈搖晃，建築物亦左搖右擺，超級市場飲品散落一地。
震央附近的港口城市曼薩尼約，有商場的牆壁倒塌，店舖設施嚴重損毁，至少1人喪生。
首都墨西哥城部分地區停電，大批民眾疏散到街上，市面響起地震警報聲，部分人情緒不穩需要安撫。
美國地質勘探局指，地震發生於周一下午，震央位於米卻肯州和科利馬州交界，震源深度約為15公里。
美國太平洋海嘯預警中心發出海嘯警報，指部分墨西哥沿岸可能出現3米高海浪。
9月19日是墨西哥地震周年紀念日，墨西哥城等多地在地震發生前一小時正舉行地震演習。這次是墨西哥第3次在這日發生大規模地震，1985年和2017年的地震，分別造成過千人和逾360人死亡。
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