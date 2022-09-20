增5594宗確診、多7死　確診兩歲童危殆、疑患急性腦病　已打一針科興

【有線新聞】本港新增5,594宗確診，本地個案佔5,459宗，多7名患者離世，一名兩歲男童確診後情況危殆，在深切治療部留醫，懷疑併發急性壞死性腦病。

危殆的兩歲男童上月30日打了一針科興，星期日開始發燒，翌日快測陽性，到指定診所求診，臨床情況不穩定，獲轉介至聯合醫院急症室。入院核酸檢測CT值18.1、病毒量高，現時在深切治療部留醫，要用儀器及藥物維持維生指數。

醫管局總行政經理關慧敏：「抵達醫院時，他的精神狀態不太理想，臨床見到他有抽筋的情況，需要用藥停止抽筋，呼吸也不太暢順，最初步的電腦掃描都看到腦水腫的情況，我們懷疑他可能是急性壞死性腦病。」

確診數字繼續跌、多5,594宗，859間學校呈報1,007宗個案，29間學校共32班要停課一星期，有4間早前已有班級停課的學校再多一班要停課。

多7名患者死亡、介乎43至92歲，最年輕的患者住院舍、無打針，本身有遺傳病、需要照顧。政府專家顧問袁國勇與三名港大學者日前撰文，建議醫院不需要將所有確診者收入負壓病房，只須簡單分隔及將打齊針與未打針的病人分流。醫管局指任何意見都會聽，但修改運作流程要很多部門配合，會視乎內部運作再決定。