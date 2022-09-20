檢疫0+7｜旅行社料外遊生意倍增　旅議會稱難助訪港觀光：禁堂食失旅遊樂趣

【有線新聞】有市民期望政府盡快放寬檢疫安排，旅行社表示報團情況已回升，相信若進一步放寬，生意會倍增。

疫情逾兩年多，很多人都想外遊，但一想到要「3+4」就卻步。市民余先生：「忍了這麼多年，大家都準備好去旅行，最好全部零，自由通關，大家都辛苦了幾年。」市民朱小姐：「很煩，依然要隔離，『0+7』可以接受。」

有旅行社期望檢疫再放寬，旅行社負責人禤國全：「過去『3+4』之後，收了的客，在團超過1,000人，與疫情前好大差距，要將差距扭轉，不用隔離或者改為最少『0+7』，我相信會有另一高峰。如果『0+7』我想與現時數字以倍增，可能是兩至三倍增幅。」負責人說，現時旅行社人手是疫情前的四分之一，如果多了人報團會請更多員工。

要令旅遊業界復蘇，業界覺得要更進取，旅遊業議會主席徐王美倫：「『0+7』除非商務、探親旅遊必定要來，觀光旅遊我相信提振不到，全程不准在餐廳吃飯，如果觀光時中途要吃飯，或夜晚吃飯如何處理？買外賣返回酒店或是找個地方吃，是難，相信會失去旅遊樂趣，大大減低（意欲），未有興趣來港。」

徐王美倫都期望檢疫安排可以縮短至3日或完全取消。