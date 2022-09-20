北電導演系爆桃色醜聞　師生先後被揭誘拍裸露視頻、猥褻女生等　學院：將徹查事件

【有線新聞】北京電影學院近日爆出桃色醜聞。一名導演系學生被揭發誘騙多名女生，拍攝暴露視頻及裸照；他的藝考導師更被實名舉報，誘騙未成年女生發生性關係。學院表示將徹查事件，並將依規依紀嚴肅處理。

內地一線男星李易峰早前因涉嫌多次嫖娼被行政拘留後，孕育出不少明星的北京電影學院，一名導演系學生趙韋弦，近日被揭發誘騙30多名中學生拍攝裸露視頻及照片。

網傳貼文指，趙韋弦假借拍攝選角為名，邀請女生到其家中試鏡，期間要求女生換上泳衣，甚至要對方一絲不掛拍攝。

據了解，趙韋弦今年20多歲，曾憑藉一部微電影，獲得大學舉辦的影像比賽獎項。自從網上爆出他誘騙女生後，再有多名聲稱是知情人指趙韋弦以不同藉口，向女生索取雲端存儲空間的帳號密碼，偷偷下載女生的私密照片及視頻，更稱受害人多達160人。

事後他的朋友曾「頂包」，還寫下保證書說已刪除所有下載的照片，但不久後，趙韋弦承認是他所為，並公開道歉。事件引起網民極度不滿，呼籲受害人報警，又要求北電開除他的學籍。北電隨後發公告稱，已就事件展開調查，一經查證會嚴肅處理。

除了趙韋弦，他的藝考導師杜英哲亦被一名「網紅」實名舉報，說曾經被40多歲的杜英哲性騷擾，對方又主動傳送他與其他女生的親密照，更大爆對方曾誘騙多名未成年女學生發生性關係，一名17歲女生因而懷孕輟學，早年帶隊到泰國時，亦涉嫌曾猥褻其他女生。

「女網紅」星期一發文說自己及朋友受到多方壓力，母親更接到恐嚇電話，對方聲稱不刪除舉報文章，便要承擔刑事責任。杜英哲之後發文否認舉報內容，又說願意與舉報人，以及自稱受害人對質。