台製無人機據報在烏克蘭擊毀俄戰車

【有線新聞】據報近日有台灣生產的無人機在烏克蘭擊毀俄軍戰車，事件惹起關注。另外，廈門當局加強監管民用無人機，有台灣傳媒認為目的是減少民用無人機侵擾金門。

網上流傳這條片段，據報是烏克蘭軍隊利用台灣製造的無人機，向地面的俄軍發動襲擊，投放炸彈，引起爆炸，被炸毀據報是風暴反坦克導彈戰車。波蘭傳媒報道，烏克蘭軍方從波蘭獲得800架「左輪860無人機」。根據台灣廠商資料，這款無人機機身重42公斤，採用好似左輪手槍的彈艙，可以裝8枚60毫米迫擊炮彈，飛行距離可達20公里，可停留空中25至40分鐘。廠商事後發聲明，指從未捐贈無人機或相關反制武器及任何產品給烏克蘭政府，公司純屬私人民營企業，無獲任何政府部門投資，亦未與政府單位共同合作研發。

另外，台灣防衛部門稱，上星期六在周邊海域發現一架大陸的彩虹-4無人機，曾進入西南防空識別區，亦是這種機首次在該區出現。彩虹-4可用於偵察和打擊任務，機身可掛載4枚空對地導彈或者炸彈，巡航時間可達40小時。

大陸近期接連有航拍無人機飛到金門，更觸發台灣軍方在月初擊落一架無人機，廈門公安局等部門在星期二發出通告，要求嚴格規管民用無人機的使用，包括須採用實名制購買，起飛前要通過審批，最高罰款5000元人民幣，而非法破解無人機安全控制會由公安機關依法刑事追究。台灣傳媒報道，新措施可有助減少民用無人機侵擾金門。