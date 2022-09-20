烏克蘭盧甘斯克和頓涅茨克將全民公投是否入俄

【有線新聞】烏克蘭東部和南部四個地區落實月底舉行全民公投，決定是否加入俄羅斯。俄羅斯指公投與否應由各地人民決定；烏克蘭指「假公投」只會阻礙以外交化解戰爭，不會改變任何事情。

戰事已持續7個月，烏軍連日反攻取得進展，收復哈爾科夫多處村落；到處頹垣敗瓦，有村民形容與世隔絕半年。雖然俄軍面臨失利，但東部頓巴斯大部分地區仍是俄軍控制，頓涅茨克和盧甘斯克親俄的公民議會議員表態支持推動公投。

俄方在戰事初期已承認親俄分離勢力控制的盧甘斯克、頓涅茨克獨立，他們和南部赫爾松，還有扎波羅熱，周五起將一連五天舉行全民公投，決定是否加入俄羅斯，敦促克里姆林宮盡快給予認可。

俄羅斯外長拉夫羅夫指，應由各個地區的人民決定他們的命運。聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫稱，頓巴斯舉行公投後將成為俄羅斯一部分，俄方便能利用武力自衛，俄羅斯未來任何一位領導人，都無法扭轉這些決定。烏克蘭外長庫列巴指，俄羅斯旨在吞併更多烏克蘭領土，無論他們有何說法，烏克蘭也會繼續從俄方解放這些領土。

俄羅斯總統普京，同日出席外國駐俄大使遞交國書儀式。他批評美國為維護全球主導地位的所作所為注定失敗，指這種霸權雖已有很長時間，但不能永遠持續下去，強調俄方不會偏離主權路線。