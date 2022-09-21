油麻地診所涉濫發「免針紙」　警「放蛇」拘76歲醫生及三助手　檢獲近二百萬元現金

【有線新聞】油麻地一間診所涉嫌濫發疫苗接種豁免證明書，四人被捕包括一名醫生，警方在他的住所和診所檢獲近二百萬元現金。

被捕的醫生76歲，他與三名女助手黑布蒙頭被帶上私家車，涉嫌串謀偽造文書被捕。星期二晚，警方到這間位於油麻地彌敦道的診所「放蛇」，發現男西醫在未經診症下，簽發俗稱「免針紙」的疫苗接種豁免證明書，每張索價四千至五千元。

西九龍總區刑事部警司鍾雅倫：「我們相信大部分是朋友介紹，至於發出了多少張免針紙，單是今天（周二）暫時找到193張，我們如今找到76萬現金，相信是今天（周二）部分收益，有部分客人使用信用卡。」警方說，會追查這間診所發出的「免針紙」，不排除有更多人被捕。

本月初元朗一名西醫亦涉嫌濫發「免針紙」被捕，目前正在保釋候查。

政務司司長陳國基說，近期已有兩位西醫涉嫌濫發「免針紙」被捕，形容他們無良、唯利是圖、置社會利益於不顧，已要求保安局從嚴跟進使用這些「免針紙」的人，追究刑事責任。