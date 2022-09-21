美國第七艦隊：美、加兩艦穿越台海　沙利文：拜登協防台灣言論只是回答假設性問題

【有線新聞】美國白宮官員再就總統拜登協防台灣的言論解畫，指總統只是回答假設性問題，不反映對台政策有變。美國昨日聯同加拿大軍艦穿過台海，解放軍東部戰區指全程跟監警戒，堅決反制一切威脅挑釁。英國外相祁湛明向國務委員兼外長王毅，表達對台海緊張局勢的關注。

美國國家安全顧問沙利文再為總統拜登引起關注的言論解畫，指拜登對於一旦大陸攻台美軍會協防台灣的說法只是回答假設性問題，不反映對台政策有變，他表示：「總統是直接和直率的人，他只是回答假設性問題，當美國總統想宣布改變政策，他就會去做，但他未有這樣做。」

沙利文提到拜登今年5月在東京都回答過類似問題，當時答案相近，清楚表明對台政策不變。他指出拜登每次談及台灣時都毫不含糊地強調堅守一中政策，白宮亦重申反對單方面改變台海現況，支持台海和平穩定。