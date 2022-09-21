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2022年09月21日
兩岸國際
新聞資訊
美國第七艦隊：美、加兩艦穿越台海 沙利文：拜登協防台灣言論只是回答假設性問題
【有線新聞】美國白宮官員再就總統拜登協防台灣的言論解畫，指總統只是回答假設性問題，不反映對台政策有變。美國昨日聯同加拿大軍艦穿過台海，解放軍東部戰區指全程跟監警戒，堅決反制一切威脅挑釁。英國外相祁湛明向國務委員兼外長王毅，表達對台海緊張局勢的關注。
美國國家安全顧問沙利文再為總統拜登引起關注的言論解畫，指拜登對於一旦大陸攻台美軍會協防台灣的說法只是回答假設性問題，不反映對台政策有變，他表示：「總統是直接和直率的人，他只是回答假設性問題，當美國總統想宣布改變政策，他就會去做，但他未有這樣做。」
沙利文提到拜登今年5月在東京都回答過類似問題，當時答案相近，清楚表明對台政策不變。他指出拜登每次談及台灣時都毫不含糊地強調堅守一中政策，白宮亦重申反對單方面改變台海現況，支持台海和平穩定。
就在美國對台取態備受關注之際，美軍宣布第七艦隊希金斯號驅逐艦聯同加拿大皇家海軍的溫哥華號護衛艦合作周二例行通過台海，是美軍艦艇過去一個月第二次通過海峽。美國強調兩艘軍艦航行的水道是在任何海岸國家的領海之外，任務展現美國及盟友、夥伴致力於印太地區自由開放，這類合作是雙方尋求，地區安全繁榮方法的核心。
東部戰區發言人回應指，海空兵力全程跟監警戒，時刻保持高度戒備，堅決反制一切威脅挑釁，捍衛國家主權和領土完整。
台灣局勢亦成為英日首相會面話題，卓慧思首次以英國首相身份到紐約出席聯合國大會，期間和日本首相岸田文雄會面，根據唐寧街的聲明，卓慧思會上譴責大陸在台灣周邊挑釁行徑，威脅日本專屬經濟區，兩人決心合作，應對北京當局戰略威脅。
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