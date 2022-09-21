劉宇隆料疫情一直向下　倡0+7後觀察數周可再鬆綁　金冬雁：可減少核酸多做快測

【有線新聞】政府專家顧問劉宇隆預計，確診數字會一直下跌，希望盡快通關復常，建議入境檢疫放寬至「0+7」後，觀察數星期可以再鬆綁。

單日確診近日跌至大約5,000宗，有專家說強檢陽性比率下降，學生染疫群組減少，預計疫情會繼續跌，政府專家顧問劉宇隆：「現在『3+4』沒怎麼推高疫情，是否推『0+7』或者過一段時間對『0+7』有觀察，數星期後是否可以再放寬，這其實最重要。大家都希望通關，我相信政府已朝這方面做，是需要時間，將來如果放寬社交距離（措施），當然有小反彈，但反彈仍然可控，毋須走回頭路；8人一枱都不錯，12人一枱更加好。」

港大醫學院生物化學系教授金冬雁：「我們只要做得對，不再可能像2、3月般爆發，『0+7』的檢測可以做得更簡化，可以減少做核酸檢測、可以做多些（快速）抗原檢測，每天做一次、連續做三次（天），有98%機會可以找出來，核酸檢測都是差不多。」

衞生防護中心被問到會否用快測取代核酸檢測，以及何時實施「0+7」，衞生防護中心傳染病處主任張竹君：「疫情有回穩跡象，變相有空間可能檢討調整入境措施或社交距離措施，詳情仍在商討。」

至於會否放寬讓外國抵港旅客，不用坐點對點專車出市區，張竹君說未有詳情，調整入境政策時會一併考慮。