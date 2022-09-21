荃灣過渡性房屋仁濟軒動土　撤「水管屋」設計　料明年第三季入伙：官地審批較久

【有線新聞】荃灣過渡性房屋仁濟軒舉行動土禮，預計明年第三季入伙給550人住，項目原定前年第四季入伙，仁濟醫院解釋是官地審批程序較長。

房屋局局長何永賢聯同仁濟醫院代表主持動土禮，位於荃灣海興路的仁濟軒，由仁濟醫院興建及營運，合共212伙供550人入住，全部有獨立廚廁。營運期五年，給輪候公屋三年以上或住在不適切居所的人住，荃灣居民優先。這個項目原訂前年第四季入伙，但就一再延誤，最新要等到出年第三季，遲了近三年。

仁濟醫院行政總裁梁偉光：「其他項目很多時有人捐地，我們這幅是政府土地，申請政府土地走的程序長一點。現時許可已批出，一切都會很順利。」

除了延誤，項目的設計都由原先的圓形「水管屋」，改回傳統的方形，仁濟稱是考慮到實用性，只會留5至6條水管屋做辦公室及公共設施。梁偉光：「在荃灣區議會有很多意見給我們，他們覺得圓形只是好看，但住進去時帶來很多不便，例如居民買傢具很難擺放。2019年的6月已改了絕大部分是方形建築物。」

設計還原基本步，但獲得的資助就由約6,500萬元，增加到1億1,660萬元，仁濟解釋是以一個單位的資助上限55萬元計算獲批款項。至於租金如何訂，仁濟說要待入伙前再敲定，原則是不會高於公屋家庭入息上限的三分之一。