理大衝突｜44歲救護員脫罪　7人暴動罪成　包括24歲女急救員　官：衣著相近、示威者徽號

【有線新聞】2019年理大圍城案，8人被控在佐敦一帶暴動，7人罪成、1個義務救護員脫罪。法官裁決時指，他到場是做個「好心的撒馬利亞人」，而非有心參與暴動。

案發2019年11月18日，有示威者在彌敦道加士居道附近參與暴動，7男1女被控暴動罪。區域法院法官練錦鴻裁決指，當日不同地點都有人集合對峙，以汽油彈和磚塊攻擊警員，現場發生暴動無爭論餘地。

法官指44歲清潔工朱偉雄，案發時穿上急救人員黃背心，只攜帶急救物資，可以被解讀為到場，做一個好心的撒馬利亞人，而非有心參與暴動，故裁定他罪名不成立。

至於24歲自稱急救員的女被告，當日都帶有急救物資但沒有穿黃背心，衣著與示威者相近，法官說如果要提供人道救援，沒有必要如此裝扮，故判她罪成。法官指義務急救員服務傷者，可視為人道表現，但亦可視為協助示威者，在現場與警方抗爭。

大部分被告被捕時離暴力中心不遠，裝扮與絕大部分示威者極為相近，有護目鏡、口罩等裝備，顯示他們有備而來。

法官認為被告除了掩飾身份，更是一個徽號，作為示威者的一員互相鼓勵，裁定7人暴動罪成，案件下月28日判刑。