歐美拒承認四個俄羅斯控制烏克蘭地區本周入俄公投

【有線新聞】烏克蘭東部和南部由俄軍和親俄武裝控制的四個地區，周末公投決定是否加入俄羅斯。烏克蘭批評「假公投」只會阻礙以外交化解戰爭，西方多國表明不會承認結果。

在烏東頓涅茨克和盧甘斯克親俄地區首長和議會通過，本周公投決定是否併入俄羅斯，這兩個地區是開戰前已獲俄羅斯承認獨立。南部被俄軍控制的赫爾松及扎波羅熱的梅利托波爾，由俄羅斯扶植的政府同樣決定公投將於周五起一連四日投票。這四區合共佔烏克蘭領土15%，面積與匈牙利相若。

俄羅斯外長拉夫羅夫指，應由各個地區的人民決定自己命運。前總統、聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫揚言，公投決定併入俄羅斯後，俄烏邊界不可逆轉，俄方會以一切手段捍衛俄羅斯領土，更會寫入憲法，俄羅斯未來領導人都不能交還土地。

分析指，俄方利用入俄公投迫使烏克蘭和西方接受俄軍戰果，是要警告如果烏軍在這地些區作戰就等同攻打俄羅斯，容許俄方動員數以百萬計預備役軍人，可能引發全面戰爭。有烏克蘭的分析員則估計，俄方因為戰事受挫，希望以公投迫使烏克蘭展開談判。

烏克蘭批評「假公投」只會阻礙以外交化解戰爭，外長庫列巴明言，俄羅斯為所欲為並不會改變任何事情，烏克蘭會繼續收復領土。總統澤連斯基指前線情況已反映主導權仍在烏克蘭手上。美、德、法及加拿大等多國表明不會承認公投結果，美國國務卿布林肯形容俄羅斯以公投鋪路兼併土地是軟弱的表現。