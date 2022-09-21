今年首七個月逾950宗電話騙案　涉款4.7億　假冒衞生署個案升　當局指不會索取銀行資料

【有線新聞】今年首7個月有超過950宗電話騙案，損失金額達4億7,000萬，警方過去一個月拘捕173人，最小只有13歲。假冒衞生署的個案顯著上升，署方說聯絡市民時不會要求提供銀行戶口等資料。

梁小姐七月收到自稱衞生署職員的電話，說她違反防疫規例，電話騙案受害人梁小姐：「能說出我的全名、身份證號碼，全部資料都是正確，所以那刻沒想過是假的。電話隨即接駁到『廣東省公安局』，說我牽涉一宗內地騙案。對方說可以幫我作資產審查澄清，我給他自己的銀行資料，幾日後發現戶口的錢被人轉走了。」

這類假冒衞生署的電話騙案，今年首7個月有213宗，損失2億3,100萬，東九龍總區刑事總部高級警司鍾麗詒：「騙徒很懂得受害人的心理、原因，想問大家最關注甚麼？就是疫情。2月開始（騙案）上升幅度比較高。」

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮：「間中致電市民時，市民對我們同事身份有懷疑，一定會影響我們的效率。我們絕對不會要求市民提供任何敏感或財務相關資料，例如銀行戶口資料、信用卡或密碼。」衛生署說，聯絡市民時會提供資料核實雙方身份，不會用預錄語音，市民有疑問可致電衛生防護中心熱線，核實職員身份。

整體電話騙案，今年首7個月有超過950宗，較去年同期升六成，涉及4億7,000萬騙款，損失金額最大一宗達6,500萬。警方過去一個月在全港拘捕173人，年紀最小的是一名13歲中學生負責收騙款，其餘包括銀行戶口持有人、找換店東主等，行動成功凍結2,300萬騙款。