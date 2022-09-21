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2022年09月21日
港聞
新聞資訊
審案近百日、脫罪須付訟費 兩律師上訴 上訴庭批原審法官何麗明偏袒、控辯未盡責協助
【有線新聞】裁判官何麗明用了近百日審理一宗不小心過馬路案，裁定被告罪名不成立，但下令辯方兩名律師支付訟費，他們不服上訴，上訴庭批評何麗明沒有公平迅速審訊、控辯雙方沒有盡責協助，須各自支付訟費。
一名尼泊爾籍女子被票控2016年在大潭道不小心過馬路，審訊連同訟費申請聆訊共花了99天處理，最終被告罪名不成立。時任東區法院暫委特委裁判官何麗明，下令辯方大律師梁耀祥及律師侯振輝支付62萬元訟費，兩人不服上訴。
判詞說何麗明沒有妥善管理案件、盡責公正迅速審理，她曾因為被告遲到五分鐘下令支付一百元保釋金；又在審訊期間不斷與辯方爭執，曾因為梁耀祥懷疑出言侮辱，發出拘捕令通緝他，認為何麗明的訟費決定偏袒。判詞又批評控辯雙方都沒有盡責協助何麗明，律政司事後承認終止起訴，可能是更好地保障公眾利益，但上訴庭同意辯方誤導法庭等行為不可接受，下令雙方各自支付訟費。
判詞提到雖然批評裁判官及法律代表或者會令人反感，但如果上訴庭不這樣做，則違反秉行公義及維護公眾利益的職責，會指示高等法院司法常務官，就辯方兩名律師的行為轉介大律師公會及律師會，考慮是否紀律處分。
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