拜登重申一中政策反對改變台海現狀

【有線新聞】美國總統拜登發表協防台灣言論後出席聯大發言，重申美方堅持一中政策，反對任何一方單方面改變台海現狀，又表明不尋求與中國衝突。

美國總統拜登日前稱一旦大陸攻台，美軍會協防台灣，言論再次令外界關注美國的兩岸政策。事隔數天，拜登在聯大發言時重申會繼續堅持一個中國政策。

美國總統拜登：「我們尋求維持台海和平穩定，堅持一個中國政策。這政策四十多年避免了衝突，我們繼續反對任何一方單方面改變現狀。」

今次是拜登上台以來首次在聯大提到台海局勢。他又談及美中競爭，稱美國會當理性的領袖不尋求衝突及冷戰，亦不會要求任何國家選邊站。拜登在多個議題上亦提到中國，稱中國正發展核力量欠缺透明度，形容是前所未見、令人關切。

又指新疆以及緬甸、伊朗等地持續發生侵犯人權問題，強調世界不可倒退或視而不見，美國會繼續推動維護人權及聯合國憲章價值。有分析認為相對去年拜登沒直接點名中國，今年的發言較強硬。

國會亦在台灣問題上「助攻」。有民主、共和兩黨眾議員提出新的涉台法案，要求行政部門加快對台軍售，縮短交貨時間，並增列台灣為美軍儲存軍備的地點。參議院外交委員會上周才通過《台灣政策法》議案，引起北京強烈反對。