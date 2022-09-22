海洋公園山下免費零售餐飲園區流標　歸咎疫情影響發展商入標

【有線新聞】「躍動港島南」再有項目觸礁，海洋公園重生方案的山下「零售、餐飲商業區」流標，公園主席龐建貽說因為疫情及經濟不景氣，發展商不肯入標。

海洋公園之前獲政府撥款約122億元解決財困及落實重生方案，其中一個重點是發展免費開放的山下「零售餐飲消閒區」，項目今年2月招標，到7月截止、一份標書都收不到，海洋公園歸咎第五波疫情，主席龐建貽：「2月、3月、4月一直下去，餐廳又關閉，地方又不准開放，我想（發展商）都害怕，到7月時我想他們真的作出比較審慎的決定。（如果如你所說，是否這個計劃已經失敗？）我不覺得這是失敗，零售餐飲方面不是很景氣，但這件事我們會再繼續回去想想，看看如何調整策略，遲一些再招標也說不定。」

被問到會否考慮發展物業，龐建貽說甚麼方案都會考慮，又說公園財政仍然健全，希望社會恢復常態後做到自負盈虧。

旅遊界議員姚柏良希望公園修訂發展方案時，多些考慮市民的需求才能夠建立可持續的商業模式，姚柏良：「你一定要有特色，香港缺乏一些類似夜市、去『夜蒲』的地方。文化體藝的東西可否考慮與海洋公園產生協同效應？如果能夠有一個表演節目，可以令遊客每個人都爭著來買票入場看，亦不失為一個好定位。」

至於重生方案的其餘計劃，包括淘汰山上的機動遊戲，發展山上「歷險」及「健康」主題區，海洋公園說招標進展順利，會繼續推行。