利華盃︱費達拿告別戰夥拿度惜敗　淚別觀眾：謝謝大家　首日歐洲隊2比2賽和世界隊

【有線新聞】以倫敦作為網球員生涯的終點，41歲的費達拿，始終是各界心目中永遠的王者。

瑞士天王與西班牙泥地王拿度聯手，代表歐洲隊，鬥世界隊的美國組合泰科爾與索克，超越勝負的一場比賽。

兩位殿堂級網球傳奇，自2017年之後再次在雙打合作，更多的是享受當中的過程，珍惜的意義，每一球都在倒數，都有最後的味道。

費達拿與拿度先贏一盤6比4，第二盤鬥到決勝局輸細分2比7，被對手追回一盤7比6，進入「搶十分」的決勝第三盤，費達拿組合再輸9比11，謝幕戰就這樣作結。

費達拿：「多美好的一天，我很高興，並非難過，來到這裡感覺真的好。所有人都在，包括女兒和兒子們，妻子非常支持我。其實她很久很久之前可以阻止我，但她沒有。她繼續讓我前進，讓我比賽，太奇妙了，謝謝你。謝謝大家，謝謝，我愛你們，這是一段奇妙旅程，謝謝大家。」

1998年投身巡迴賽行列，20項大滿貫男單冠軍，贏盡四大滿貫，310個星期世界第一，包括寫入史冊的，連續237星期「一哥寶座」，5次登上年終第一，103項巡迴賽冠軍，1251場巡迴賽勝仗，都是費達拿的豐功偉績。

如何定義偉大？是否計算贏幾多冠軍？抑或贏幾多大滿貫？數字不代表一切。

向來表現溫文爾雅的費達拿，淚水流露對網球的依依不捨，明白一切總有終結時，永遠的王者講再見，亦代表一個屬於費達拿的網球朝代，成為過去式。

藍衫的歐洲隊首日賽事，與世界隊場數賽和2比2。美國公開賽男單亞軍、挪威的魯德與美國的索克第一場鬥足三盤，憑「搶十分」的決勝第三盤，贏10比7，為歐洲隊先拔頭籌。希臘的捷斯柏斯就在第二場單打，盤數2比0擊敗阿根廷的舒華斯文。世界隊憑澳洲的迪文奴，第三場險勝英國的梅利盤數2比1，加上雙打賽的一分，兩隊打成平手。賽事分三日進行，總共鬥12場。