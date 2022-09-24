0+3入境檢疫｜孔繁毅形容決定「很好」　倡疫情無反彈改0+0　料未來數年均需打加強劑

【有線新聞】政府放寬入境檢疫日數到「0+3」，政府專家顧問孔繁毅說，如果未來數星期輸入個案只是佔整體5%以下，可以考慮放寬至「0+0」。

維持近兩年的酒店檢疫安排周一便取消，入境人士只需要3天醫學監察。政府專家顧問孔繁毅認為是很好的決定，又說只要實施後數星期，輸入個案佔整體確診5%以下，便有條件再鬆綁，「『0+0』不是代表我們撒手不管，而是你入境時會做快速及核酸測試，可能在等待檢測結果時為黃碼，若陰性便藍碼。」

入境檢疫開綠燈，本地社交距離措施何時回復正常？孔繁毅說如果短期內每日確診宗數維持在五千宗或以下，可以考慮一併放寬，不過口罩就不能少，孔繁毅：「一些緊密接觸者可能放寬到三天家居檢疫，與外防輸入看齊，甚至是不需要，只需做核酸檢測便足夠。過了今年的冬天，希望若世衛宣布大流行完結，有機會室外毋須再佩戴口罩。」

他又說未來數年入冬前可能都要先打齊流感疫苗及新型肺炎加強劑，做好個人保護。