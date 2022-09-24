0+3入境檢疫｜機場巴加班次　檢疫的士停運　業界失津貼寧復常：開放後路通財通

【有線新聞】下星期一起城巴機場巴士會加密班次，不過仍疏過疫情前，近半路線仍然暫停服務，城巴說要臨時在市區線抽調車長，而的士業界就期望生意額升三成。

城巴244輛機場巴士，疫情下超過一半車停駛，車廠車位不足，要泊在迪士尼巴士總站。不過入境檢疫「0+3」，由公布到實施僅三日，霎時間要加班次重新上路，車輛數目足夠，車長則要再調配。

城巴營運及工程主管龔樹人：「我們會適時安排新入替的員工替補，臨時安排機場巴士員工駕駛的巴士路線或崗位，對乘客（影響）減低，例如A21我們以前旅客高峰時每10分鐘一班車，但是在下星期一改為最高峰每天每30分鐘一班車，非繁忙時間60分鐘一班車，希望機場巴士客量回復至原本三成。」

除了來往紅磡的A21，下星期一起還有三條機場巴士線恢復全日運作，不過相較疫情前仍有段距離，17條巴士線8條仍是停運。

機場巴士陸續增加，但機場指定檢疫的士就會停運，司機不能領取1,500元津貼，但寧願復常。的士車行車主協會永遠會長吳坤成：「我們估計（生意額）至兩、三成，升兩、三成。特更的士要在機場16小時能賺多少錢？但在街上工作沒有這麼辛苦，起碼不會在裏面『好天曬落雨淋』，如果開放了，路通財通，生意好了司機自然開心。一百部的在機場中只是過渡式支援，復常令整個行業一萬八千部的士生意好轉，是我們的理想、期望。」

吳坤成預計，接載確診者往返住所同指定診所的抗疫的士都會陸續減少。