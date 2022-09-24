王毅批美公開聲稱協防台灣發出錯誤危險信號

【有線新聞】國務委員兼外長王毅與美國國務卿布林肯會晤期間，批評美方公開聲稱要協防台灣，發出錯誤和危險信號。布林肯強調致力維持台海地區和平穩定，貫徹長久以來的一中政策。

國務委員兼外長王毅，紐約出席聯合國大會期間會見美國國務卿布林肯，是美國眾議院議長佩洛西訪台後雙方最高層官員會晤。

有美國官員透露，台灣成為這場90分鐘會談焦點，形容對話直接、誠懇。

王毅指出兩國關係遭遇嚴重衝擊，認為美方要汲取教訓；批評美國在台灣問題上有明確政治承諾，政府多次表示不支持台獨，但行動背道而馳，企圖破壞中國主權和領土完整，搞所謂「以台制華」，甚至公開聲稱要協防台灣，發出十分錯誤和危險信號。

王毅強調台灣問題是大陸核心利益中的核心，和平解決與台獨分裂水火不容，台獨活動越猖獗，越消減和平解決可能性，要真正維護台海和平，就必須明確反對和制止任何台獨行徑。

美國國務院會後發聲明指，布林肯強調台海對地區，和全球安全繁榮至關重要，將致力維持該區和平穩定，貫徹長久以來的一中政策；提到保持開放溝通渠道，負責任地管理兩國關係必要性，特別是緊張時期，美國願在有共同利益議題上，與中方合作。

會上亦談及俄烏戰事，布林肯表明若北京支持，莫斯科入侵一個主權國家，將帶來後果。