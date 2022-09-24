i-Cable
香港開電視
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
開電視任你睇
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
i-Cable
2022年09月24日
港聞
新聞資訊
紀律部隊步操匯演賀國慶 約400名青少年參加 李家超：青年興則香港興
【有線新聞】保安局舉行步操大匯演賀國慶及回歸，多個紀律部隊及青少年團隊約有800人參加。
司令員以普通話發號施令，這次是警隊、懲教、消防、海關、入境及飛行服務隊，六支紀律部隊轉用中式步操以來第一次聯合步操匯演；少年警訊、消防及救護青年團等九支青少年團隊亦有參與。
行政長官李家超：「我從你們的身上看到香港充滿希望的美好未來，青年興則香港興，我們必須讓青年建立國民身分認同和正確價值觀。」
除了步操，還有軍樂表演。各支紀律部隊的工作犬都有份演出，牠們除了懂得制服疑犯、搜查違禁品，還協助調查火警，以及幫暈倒的市民做心外壓。
這次匯演是慶祝國慶及特區回歸25周年，一共有800多人參加，包括約400名青少年。
上一條影片
英國大規模減稅措施出台 英鎊急跌憂推高通脹
下一條影片
意大利極右派領先民調有望選出首名女總理
客戶服務