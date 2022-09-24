紀律部隊步操匯演賀國慶　約400名青少年參加　李家超：青年興則香港興

【有線新聞】保安局舉行步操大匯演賀國慶及回歸，多個紀律部隊及青少年團隊約有800人參加。

司令員以普通話發號施令，這次是警隊、懲教、消防、海關、入境及飛行服務隊，六支紀律部隊轉用中式步操以來第一次聯合步操匯演；少年警訊、消防及救護青年團等九支青少年團隊亦有參與。

行政長官李家超：「我從你們的身上看到香港充滿希望的美好未來，青年興則香港興，我們必須讓青年建立國民身分認同和正確價值觀。」

除了步操，還有軍樂表演。各支紀律部隊的工作犬都有份演出，牠們除了懂得制服疑犯、搜查違禁品，還協助調查火警，以及幫暈倒的市民做心外壓。

這次匯演是慶祝國慶及特區回歸25周年，一共有800多人參加，包括約400名青少年。