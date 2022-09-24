增5,190確診、多7人死　明起取消疫情記者會　張竹君：料疫情會與市民共存

【有線新聞】本港新增5,190宗新型肺炎確診，5,038宗是本地個案，多7名患者死亡。衞生防護中心指，要世界「清零」本港才能「清零」，估計疫情會與市民共存，隨着疫情緩和，疫情記者會星期日起暫停以新聞稿代替。

確診數字持續回落，衞生防護中心說疫情開始回穩，但難以估計會回落到多少，都有機會反彈。衞生防護中心傳染病處主任張竹君：「是否風土病要視乎全世界，因為香港是個對外的地方，去到（確診宗數）零的情況，我認為機會較小，因為始終要全世界都把個案全部清除才會有這個情況，新冠病情都可能會與我們並存。」

第五波疫情以來，持續了八個多月的每日疫情記者會暫告一段落，改為發布新聞稿，張竹君說是防疫措施調整的一種，多次被問到個人感受，她說不適宜講，但希望不用再主持。張竹君：「疫情維持了兩年多，政府都希望市民可以重回較正常生活，兩年多以來，感謝市民忍耐及對各種防疫措施的合作，希望大家可以繼續堅持及努力，我也希望這是最後一次記者會，我趁這個機會祝大家身體健康、生活愉快。」