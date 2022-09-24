伊朗親政府民眾遊行要求處決反政府暴徒

【有線新聞】伊朗親政府民眾組織遊行，更提出要處決近日的反政府示威者，總統萊希重申不容忍出現動亂。當地通訊仍然受阻，SpaceX創辦人馬斯克表示，將在伊朗提供「星鏈」衛星網絡服務。

伊朗首都德黑蘭等多個城鎮，親政府民眾周五上街示威，抗衡因違反頭巾令女子拘押期間死亡引發的反政府示威。他們高叫反美反以色列口號，譴責反政府示威者是以色列士兵，甚至提出要處決違反可蘭經的人。

出席完紐約聯合國大會、總統萊希返國後在機場發表講話，又與親政府示威者見面，讚揚他們展現伊斯蘭共和國的力量，重申不會容忍動亂，又否認是官方安排親政府民眾上街。

聯合國秘書長發言人指已向萊希表達對伊朗的人權狀況的關注，呼籲對方尊重言論自由及和平集會的權利。

伊朗反政府示威已持續約一星期，蔓延至全國多個城鎮，示威者與警方衝突，造成數十人死亡。當地的WhatsApp、Instagram等平台，通訊受阻，影響示威者組織活動。

美國財政部宣布為保持伊朗資訊流通，抗衡通訊限制及審查，允許美國科技公司於伊朗提供個別通訊服務，如社交媒體和雲端服務等。

太空科技公司SpaceX創辦人馬斯克，其後表示將啟動公司的「星鏈」系統，為伊朗提供衛星網絡服務。