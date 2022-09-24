俄羅斯大規模徵兵據報有醉酒打鬥及配備不當等亂象

【有線新聞】俄羅斯大規模徵兵動員後，網上流傳片段據報出現各種亂象，包括醉酒、打鬥或配備不當。烏克蘭呼籲他們嘗試從內部破壞俄軍行動。

網上片段見到，俄羅斯後備役士兵接受軍事訓練，但步操時似乎手腳不協調。