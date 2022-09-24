港足友賽0比0和緬甸　逾1.2萬名球迷入場

【有線新聞】香港足球代表隊在大球場的友誼賽與緬甸踢成0比0，今次是接近三年來，首次向球迷開放的主場比賽，吸引超過一萬二千人入場。

紅衫港隊的鞠盈智傳中，羅梓駿傳給孫銘謙，在對手瞓身干擾下射失，港隊難得主場歸位。將就一下，以葉鴻輝的視角看比賽，陳肇鈞射太正、門將接實。周三的閉門友賽港隊靠兩個頭槌，兩球挫緬甸。不過今次未能複製，前柱頂高後，艾里奧和孫銘謙的雙人頭槌不行，半場踢成0比0。