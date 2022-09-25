聯合國大會｜王毅：只有兩岸完全統一　台海才有真正和平

【有線新聞】國務委員兼外長王毅在聯合國大會上發言指，只有兩岸完全統一，台海才有真正和平，阻擋統一大業的行徑，將被歷史車輪碾碎。

王毅在紐約舉行的聯合國大會發言，談及台海局勢，強調北京仍繼續以最大誠意、盡最大努力，實現兩岸和平統一，王毅：「而為達到這一目的，就必須以最堅定決心打擊台獨分裂活動，以最有力舉措排除外部勢力干涉。只有依法堅決制止分裂，兩岸和平統一才有現實基礎；只有國家實現完全統一，台海才能迎來真正持久和平。任何干涉中國內政的圖謀，都必將遭到中國人民一致反對，任何試圖阻擋中國統一大業的行徑，都必將被歷史車輪碾碎。」

王毅又指，中國對構建人類命運共同體的主張堅定明確，包括要和平、不要戰爭。王毅：「動盪、戰亂如同打開潘朵拉盒子，挑動代理人戰爭即亦反噬自身，追求自身絕對安全，必然損害全球戰略穩定。我們要堅持以和平方式處理分歧，以對話協商解決爭端。」

在烏克蘭危機，王毅表示當務之急是勸和促談，根本解決方法是要照顧各方的合理安全關切，建立均衡、有效、可持續的安全架構，呼籲各方抑制危機外溢。