歷史博物館香港故事展翻新　標書提小心處理政治敏感事件　康文署：只供參考

【有線新聞】歷史博物館常設展「香港故事」正在翻新，本台獲得的標書列出新展覽會加入97後的事，但寫明部分事件政治敏感，要小心處理，標書亦多次使用「殖民香港」的字眼；康文署指標書只作參考，內容有待敲定。

五百多頁的招標文件顯示，翻新後的「香港故事」展覽，由原本兩層減到一層，分六個展廳，「自然生態環境」取消了，有史前、各朝代，英治時期的展覽在標書中，又叫「Colonial Hong Kong」殖民香港，另外還有日佔時期、二戰後香港。

翻新前香港故事止於回歸，將來加入新展廳，展出1997至現代的內容。這個展廳由四個大螢幕，以及互動電子展示桌組成，每個螢幕展出一個主題，包括特區政府就職 、香港的人民、日常生活 ，在標書中有相對詳盡內容。還有一個叫集體回憶，只提到展出97後香港發生過的主要事件，但具體選了哪些就沒有明言，有一句寫明有些內容本質上是政治敏感，處理時要考慮。

英女王1975年訪港片段，標書形容是香港的殖民歷史中，首次有英國君主訪港，希望展示到當時香港民眾的興奮，舊展覽中有展出歷代港督照片，新展覽未必會有。

1997年英國撤出香港，標書提到這個是感情非常強烈的部分，希望展品呈現到當時香港人的表情，令入場人士感受到港人當時對英國人離開的悲傷，以及迎接新時代的樂觀。

不過不需要情感描述的包括「六四」，標書寫明六四的片段由十條10至15秒的片段結合而成，這兩分半鐘的影片要客觀、不情緒化地呈現香港人如何回應六四事件，參觀者會感受到六四是當時香港與中國關係間的動盪時刻，並影響港人對即將回歸的感受。

展廳會接著介紹玫瑰園計劃等，講述港人對中央重拾信心，並因此少了人移民，到回歸一刻港人對香港前路感到樂觀，並要表達出令人振奮、快樂。

將來騰空的位置會用作專題展覽，包括油尖旺文化、香港節慶、香港的葡裔社群等，會不時更新主題。據了解整個展覽仍在更改設計，未必如期今年內重新開放。

康文署指，招標文件的資料只作投標者提交報價時參考，每個展區會介紹相關年代具代表性事件，但每個展廳的名稱、內容、展示方式仍有待敲定；又指疫情影響重開日期，最快明年底至2024年中分階段重開。